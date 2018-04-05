القطاع الخاص الأمريكي يضيف 241 ألف وظيفة خلال مارس

أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لتتجاوز بذلك توقعات المحللين، وتواصل مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي أعلى 200 ألف وظيفة.



وأعلنت مؤسسة أوتوماتيك داتا بروسيسنج للأبحاث "آي دي بي" ـ حسبما نقل موقع "ماركت ووتش" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي ـ إضافة القطاع الخاص الأمريكي 241 ألف وظيفة معدلة موسميا خلال الشهر الماضي، أي أعلى بكثير من توقعات اقتصاديين بإضافته نحو 185 ألف وظيفة.



وذكرت المؤسسة الأمريكية أن الشركات الصغيرة أضافت 47 ألف وظيفة خلال شهر مارس الماضي، فيما أضافت الشركات المتوسطة 127 ألف وظيفة، و67 ألف وظيفة للشركات الكبيرة.



ويتوقع المحللون أن يظهر التقرير الذي ستصدره وزارة العمل الأمريكية الجمعة المقبلة إضافة الاقتصاد نحو 175 ألف وظيفة خلال شهر مارس، بعد أن شهدت زيادة قدرها 313 ألف وظيفة خلال فبراير، فضلا عن انخفاض ​​معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما عند 4٪ من 4.1٪