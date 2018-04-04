محافظ الإسكندرية: قواتنا المسلحة تفاجئنا كل يوم بعمل إنجاز جديد.. صور

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، إننا نشهد اليوم إحتفالية هامة لتدشين وإجراء تجارب الرصيف للقاطرتين "تحيا مصر 1 ، 2"، ودائما قواتنا المسلحة تفاجئنا بعمل إنجاز جديد.



واضاف محافظ الاسكندرية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القاطرتين سيساهمان بشكل كبير في زيادة كفاءة ميناء الاسكندرية، مشيرا الى أن الشركة المصرية لاصلاح وبناء السفن، بالتعاون مع قواتنا البحرية ووزارة النقل اسهموا في انجاز هذا العمل العظيم.



وأشار "سلطان"، الى ان هذا انجاز عظيم نهنئ عليه قواتنا البحرية ووزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر وميناء الإسكندرية، ونطمح لمزيد من التقدم في صناعة النقل البحري في المستقبل.



وكان قد شهد اليوم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بميناء الإسكندرية البحري، تدشين وإجراء تجارب الرصيف للقاطرتين "تحيا مصر 1 ، 2" ذات قوة الشد ٧٠ طن لكل منهما، وكذلك وضع الارينا الخاصة بقاطرتين ذات قوة شد 55 طن لكل منهما.



يصاحب الوزير خلال جولته بالاسكندرية اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وعدد كبير من قيادات وخبراء النقل البحري

