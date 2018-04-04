ضبط 277 قرص مبيدات زراعية و4 أطنان ملح وأعلاف مجهولة المصدر بالغربية

تمكّنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 277 قرص مبيدات زراعية و4 أطنان ملح وأعلاف مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بقري مركزي بسيون وطنطا، فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.





تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، بضبط "عمر ع ال أ ش"47 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بقرية مشال بمركز بسيون مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 277) قرصاً ومبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة فى المحضر 6199 جنح مركز بسيون.





وتم ضبط "محمود م م ش"32 سنة صاحب مصنع اعلاف حيوانية بقرية ابو حمر – مركز بسيون مقيم بذات الناحية وبحوزته (40) جوال اعلاف حيوانيه زنه الجوال 50 كجم غير مطابقة للمواصفات القياسية و(10) جوال ملح طعام زنة الجوال 50 كجم غير صالحة للاستهلاك و (5) جوال كربونات الصوديوم زنه الجوال 50 كجم غير صالحة للاستهلاك و(2) جوال نخالة خشنة زنة الجوال 40 كجم غير صالحة للاستهلاك فى المحضر 6200 جنح مركز بسيون و"عصام م م ع "49 سنة صاحب محل فسخانى المتوكل على الله ببندر بسيون مقيم بذات الناحية وبحوزته (200 كجم ) سردين مملح غير صالح للاستهلاك و(50 كجم ) فسيخ مملح غير صالح للاستهلاك.. فى المحضر 6201 جنح مركز بسيون.



