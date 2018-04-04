ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ أسوان يتفقد قرية السماحة بوادى الصعايدة.. فيديو وصور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:04 م
صدى البلد
شكرى السيد
أجرى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان جولة تفقدية لقرية السماحة المخصصة للسيدات من الأرامل والمطلقات، ضمن قرى مشروع وادى الصعايدة على بعد 125 كم من مدينة أسوان.

رافق المحافظ خلال جولته مديرى الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والصحة والتضامن الإجتماعى ، بجانب رئيس مدينة ومركز إدفو والمشرف العام على المشروع .

وأثناء تفقد اللواء مجدى حجازى للمستوصف الطبى و حضانة الأطفال حرص على الإجتماع بمجموعة من سيدات القرية للإستماع إلى المشاكل والعقبات التى تعوق العمل والحياه اليومية لهن .

ووجه مدير عام الصحة بتخصيص طبيب مقيم يعمل بنظام المناوبة بين قرى وادى الصعايدة مع تثبيت سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الحرجة لمدينة إدفو ، علاوة على زيادة كميات الأمصال والطعوم ، فضلًا عن رش المبيدات لمقاومة الحشرات بالقرية.

وأمر محافظ أسوان مدير التضامن الاجتماعى بإجراء أبحاث اجتماعية على السيدات المتضررة من عدم زراعة الأراضى المخصصة إليهن ، مكلفًا مدير التعليم بالأسراع فى انشاء مدرسة التعليم الاساسى للمرحلتين الابتدائ والإعدادى ، بجانب فتح فصل لقسم التمريض ، وفى نهاية جولته التفقدية أستجاب المحافظ لمطلب إحدى السيدات بزيارة منزلها .

جدير بالذكر أن مشروع وادى الصعايدة بدأ ظهوره للنور عام 2003 ويضم المشروع 6 قرى هى الشهامة وعمرو بن العاص والإيمان والسماحة والإشراف والنمو حيث كان الهدف من إقامة المشروع إلى زراعة وإستصلاح 24 ألف فدان للمنتفعين وشباب الخرجين .
محافظ أسوان يتفقد قرية السماحة بوادى الصعايدة.. فيديو وصور
محافظ أسوان يتفقد قرية السماحة بوادى الصعايدة.. فيديو وصور
محافظ أسوان يتفقد قرية السماحة بوادى الصعايدة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

ميركل تهنئ الرئيس السيسي وتتعهد بـ«دعم قوي»

رئيس الوزراء و«الجندي» يتوجهان للبرلمان لتقديم اعتذار رسمي للنواب

مطعم يقدم سندوتش مجانا مع كل هدف لـ«صلاح»

مدرب الزمالك يكشف حقيقة استقالة إيهاب جلال

حياة الفهد ترد على شائعة وفاتها بصورة على "إنستجرام"

الحكومة تعتذر للبرلمان عن تصريحات «الجندي».. و«عبدالعال»: استردينا كرامة المجلس

10 فوائد للفلفل الحار تجعلك تتناوله يوميًا

شاهد .. لحظة الحكم على 190 إخوانيا في سوهاج

ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو

«برج العرب» يستضيف لقاءات الأهلى الإفريقية بحضور 15 ألف مشجع

الأهلي يحقق 4 أرقام قياسية على مستوى أندية العالم

إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي بتهمة قتل وحرق 3 أشخاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«عرفات»: النقل البحري قاطرة تنمية مصر خلال 10 سنوات مقبلة.. صور

شاهد.. نيكول سابا تتألق بالأسود فى حفل خاص

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

10 اختراعات يابانية غيرت مسار البشرية.. أبرزها القطار الطلقة واللابتوب.. صور

مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور

فيديو

محافظ الغربية يشهد تخريج الدفعة 33 من كلية الحقوق بطنطا.. صور وفيديو
نجوى كرم تحضر لمفاجأة مع حسين الجسمى
محمد الرز يكشف سبب الاهتمام العالمى بانتخابات الرئاسة بمصر.. فيديو
نائب رئيس دعم مصر لـ«صدى البلد»: 3 سيناريوهات أمام الرئيس في تشكيل الحكومة.. جاهزون للتحول إلى حزب سياسي.. وزيادة الأجور والدعم بالموازنة الجديدة.. فيديو
محافظ المنيا يشهد احتفال الأورمان "بيوم اليتيم".. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟