محافظ أسوان يتفقد قرية السماحة بوادى الصعايدة.. فيديو وصور

أجرى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان جولة تفقدية لقرية السماحة المخصصة للسيدات من الأرامل والمطلقات، ضمن قرى مشروع وادى الصعايدة على بعد 125 كم من مدينة أسوان.



رافق المحافظ خلال جولته مديرى الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والصحة والتضامن الإجتماعى ، بجانب رئيس مدينة ومركز إدفو والمشرف العام على المشروع .



وأثناء تفقد اللواء مجدى حجازى للمستوصف الطبى و حضانة الأطفال حرص على الإجتماع بمجموعة من سيدات القرية للإستماع إلى المشاكل والعقبات التى تعوق العمل والحياه اليومية لهن .



ووجه مدير عام الصحة بتخصيص طبيب مقيم يعمل بنظام المناوبة بين قرى وادى الصعايدة مع تثبيت سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الحرجة لمدينة إدفو ، علاوة على زيادة كميات الأمصال والطعوم ، فضلًا عن رش المبيدات لمقاومة الحشرات بالقرية.



وأمر محافظ أسوان مدير التضامن الاجتماعى بإجراء أبحاث اجتماعية على السيدات المتضررة من عدم زراعة الأراضى المخصصة إليهن ، مكلفًا مدير التعليم بالأسراع فى انشاء مدرسة التعليم الاساسى للمرحلتين الابتدائ والإعدادى ، بجانب فتح فصل لقسم التمريض ، وفى نهاية جولته التفقدية أستجاب المحافظ لمطلب إحدى السيدات بزيارة منزلها .



جدير بالذكر أن مشروع وادى الصعايدة بدأ ظهوره للنور عام 2003 ويضم المشروع 6 قرى هى الشهامة وعمرو بن العاص والإيمان والسماحة والإشراف والنمو حيث كان الهدف من إقامة المشروع إلى زراعة وإستصلاح 24 ألف فدان للمنتفعين وشباب الخرجين .