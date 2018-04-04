ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

هشام عزمي رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية خلفا لأحمد الشوكي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:00 م
الدكتور هشام محمود
الدكتور هشام محمود عزمي أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعةالقا
طارق موسى
أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارا بندب الدكتور هشام محمود عزمي أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

ووجهت عبد الدايم الشكر للدكتور أحمد الشوكي رئيس الهيئة السابق وقالت إنه قام بأداء دوره ومسئولياته في الفترة السابقة متمنية له التوفيق في أي موقع.

يذكر أن الدكتور هشام محمود عزمي تولى العديد من المناصب الأكاديمية في عدة دول عربية وقام بتطوير العديد من المكتبات على المستويين المحلي والعربي ، عضو بالعديد من الجمعيات المهنية منها نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات - الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف - جمعية المكتبات المتخصصة - جمعية المكتبات الأمريكية - جمعية المكتبات البريطانية - الاتحاد الدولي للمكتبات التلفزيونية - اللجنة الفنية لتطوير دار الكتب المصرية - اللجنة الفنية لتطوير المكتبة المركزية بجامعة القاهرة وغيرها، عمل مستشارًا لعدة جهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار( مجلس الوزراء المصري ) - مركز الإسكندرية للكتاب والوسائط الثقافية كما ساهم في تنظيم و تدريس الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

ترشيحاتنا

ميركل تهنئ الرئيس السيسي وتتعهد بـ«دعم قوي»

تجديد حبس المدير المالي وأمين خزينة الزمالك 15 يوما

رئيس الوزراء يصطحب وزير التنمية المحلية إلى البرلمان لمصالحة النواب

البحرين تستبعد مصالحة قريبة مع الدوحة

شاهد .. لحظة الحكم على 190 إخوانيا في سوهاج

حادث يمنع تامر عبد المنعم من حضور جلسة محاكمته

الأمن القطرى ينفذ تدريبات على مواجهة أعمال الشغب والتصدي للمتظاهرين

اللجنة الأولمبية تكشف حقيقة حل "مجلس الزمالك"

ابنة حمدي الفخراني تستغيث على "الفيسبوك" بسبب الحوت الازرق

حياة الفهد ترد على شائعة وفاتها بصورة على "إنستجرام"

الحكومة تعتذر للبرلمان عن تصريحات «الجندي».. و«عبدالعال»: استردينا كرامة المجلس

علي جمعة يرد على أسئلة الجمهور: الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية غير جائز .. وتشغيل القرآن بالمنزل دون وجود أحد به جائز .. ولا يصح خطبة الأرملة في فترة العدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«عرفات»: النقل البحري قاطرة تنمية مصر خلال 10 سنوات مقبلة.. صور

شاهد.. نيكول سابا تتألق بالأسود فى حفل خاص

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

10 اختراعات يابانية غيرت مسار البشرية.. أبرزها القطار الطلقة واللابتوب.. صور

مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور

فيديو

محافظ الغربية يشهد تخريج الدفعة 33 من كلية الحقوق بطنطا.. صور وفيديو
نجوى كرم تحضر لمفاجأة مع حسين الجسمى
محمد الرز يكشف سبب الاهتمام العالمى بانتخابات الرئاسة بمصر.. فيديو
نائب رئيس دعم مصر لـ«صدى البلد»: 3 سيناريوهات أمام الرئيس في تشكيل الحكومة.. جاهزون للتحول إلى حزب سياسي.. وزيادة الأجور والدعم بالموازنة الجديدة.. فيديو
محافظ المنيا يشهد احتفال الأورمان "بيوم اليتيم".. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟