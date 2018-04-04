هشام عزمي رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية خلفا لأحمد الشوكي

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارا بندب الدكتور هشام محمود عزمي أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار.



ووجهت عبد الدايم الشكر للدكتور أحمد الشوكي رئيس الهيئة السابق وقالت إنه قام بأداء دوره ومسئولياته في الفترة السابقة متمنية له التوفيق في أي موقع.



يذكر أن الدكتور هشام محمود عزمي تولى العديد من المناصب الأكاديمية في عدة دول عربية وقام بتطوير العديد من المكتبات على المستويين المحلي والعربي ، عضو بالعديد من الجمعيات المهنية منها نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات - الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف - جمعية المكتبات المتخصصة - جمعية المكتبات الأمريكية - جمعية المكتبات البريطانية - الاتحاد الدولي للمكتبات التلفزيونية - اللجنة الفنية لتطوير دار الكتب المصرية - اللجنة الفنية لتطوير المكتبة المركزية بجامعة القاهرة وغيرها، عمل مستشارًا لعدة جهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار( مجلس الوزراء المصري ) - مركز الإسكندرية للكتاب والوسائط الثقافية كما ساهم في تنظيم و تدريس الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.