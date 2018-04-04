وزير البيئة يستجيب لطلب نائب بخصوص معدلات التلوث بالسويس

استجاب الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، لمطلب النائب عبد الحميد كمال، بعقد لقاء ميداني بمحافظة السويس لبحث الأوضاع البيئة بالمحافظة والوقوف على معدلات التلوث في الهواء والبحر والمواد الصلبة والمخلفات الصناعية بسبب الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التى تقام على أرض المحافظة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة.



جاء ذلك استجابة وزير البيئة اثناء تفقد لخطوط الانتاج للاسمنت باستخدام الطاقة البديلة بالشركة العربية للاسمنت بالسخنة بالسويس.



أكد النائب عبد الحميد كمال، أهمية وضع الجداول والتقارير الرسمية للمتابعة من أجل بيئة أفضل للمحافظة تتواكب مع المشروعات الجديدة والتوسعات، كما أشاد النائب بشركة الأسمنت العربية باستخدام الوقود البديل وعلاقاتها المجتمعية بالمحافظة.



كما طلب النائب من المهندس فرانس الحكيم المسئول عن الشركة العربية للأسمنت بزيادة والتوسع فى علاقات المشاركة المجتمعية مع محافظة السويس وتوفير فرص العمل للشباب فى التوسعات المستقبلية.



رافق الوزير خلال الزيارة مجموعة من خبراء جهاز شئون البيئة وممثلي الجهات الممولة للمشروع بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة جايكا اليابانية.

