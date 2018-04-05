أمين الفتوى يوضح كيف تحسب زكاة الذهب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب نوعان، ذهب زينة وذهب إكتناز ذهب الزينة لا زكاة عليه بالنسبة للنساء طالما أنه ذهب مباح للتحلي وفى حدود القدر الذى تتحلى به نظيرته فلا زكاة عليه.



