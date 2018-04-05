أمين الفتوى يوضح كيف تحسب زكاة الذهب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب نوعان، ذهب زينة وذهب إكتناز ذهب الزينة لا زكاة عليه بالنسبة للنساء طالما أنه ذهب مباح للتحلي وفى حدود القدر الذى تتحلى به نظيرته فلا زكاة عليه.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال « هل زكاة الذهب تخرج مرة واحدة أم كل حول وهل الذهب الزينة عليه زكاة؟ »، أن من كان لديه ذهب على هيئة سبائك ذهب وهذة السبائك تساوى 85 جرام من الذهب عيار 21 ففى هذه الحالة تخرج الزكاة إذا مر عليها الحول دون أن تنقص عن حد النصاب بما يساوى 2.5 % كل حول وليست لمرة واحدة.