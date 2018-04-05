ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

أمين الفتوى يوضح كيف تحسب زكاة الذهب

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب نوعان، ذهب زينة وذهب إكتناز ذهب الزينة لا زكاة عليه بالنسبة للنساء طالما أنه ذهب مباح للتحلي وفى حدود القدر الذى تتحلى به نظيرته فلا زكاة عليه. 

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال « هل زكاة الذهب تخرج مرة واحدة أم كل حول وهل الذهب الزينة عليه زكاة؟ »، أن من كان لديه ذهب على هيئة سبائك ذهب وهذة السبائك تساوى 85 جرام من الذهب عيار 21 ففى هذه الحالة تخرج الزكاة إذا مر عليها الحول دون أن تنقص عن حد النصاب بما يساوى 2.5 % كل حول وليست لمرة واحدة. 

ترشيحاتنا

«فضيحة» رئيس وزراء قطر يدعي حق الإسرائيليين في أرضهم

رد المفتي السابق على شخص ترك صلاة الجمعة متعمدا دون عذر ..فيديو

مشجعة فلسطينية تكشف سر تسجيل محمد صلاح في كل مباراة

محمد صلاح يسجل هدفاً ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-0.. فيديو

تامر أمين يوجه رسالة لوزير الصحة حول المرض المرعب بمدرسة بورسعيد.. فيديو

موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

وحيد حامد: جماعة الإخوان تجري في دم ثروت الخرباوي.. فيديو

ميرور: أفريقيا تنشطر إلى قارتين.. صور

ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة بشأن مونديال 2018

إعلامي سعودي يكشف عن واجهة عبدالله السعيد ..فيديو

مجدى الجلاد: لهذه الأسباب لن أعود لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

شاهد .. مساعد وزير الرياضة السابق : إدارة ملف الالتراس يحتاج دراسة .. وأزمات الرياضة نتيجة تأجيل الحلول .. واتحاد رياضة الجامعة "الأمل"

فيديو

تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو
موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو
موسى مصطفى: حصولي على 3% أمام الرئيس السيسي إنجاز ..فيديو
مصطفى الفقي: حزب الوفد قادر على تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة ..فيديو
إعلامي سعودي يكشف عن واجهة عبدالله السعيد ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟