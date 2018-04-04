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محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مستشفى ادفو العام الجديد.. فيديو وصور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:12 م
صدى البلد
شكرى السيد
قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بإيفاد لجنة فنية أسبوعيًا تضم المتخصصين من مديرتى الصحة والإسكان وأيضًا الوحدة المحلية للمدينة لمتابعة البرنامج الزمنى للأعمال الإنشائية الجارية بمستشفى إدفو العام الجديدة بمختلف مكونات المشروع ومتابعة مستوى الأداء التنفيذى له من أرض الواقع.

وخلال الجولة حرص اللواء مجدى حجازى على التعرف على معدلات التنفيذ والتى ترواحت ما بين 60 % إلى 75 % للمبانى الثلاثة المكون منهم المستشفى، مشددًا على مسئولى الشركة المنفذة بسرعة إعداد الخطة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيب المتبقية بالمشروع .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأن مستشفى إدفو العام الجديدة تقع على مساحة 2 فدان بتكلفة 259,5 مليون جنيه وبطاقة 252 سرير وتشمل 3 مبان رئيسية الأول منها يتكون من 4 طوابق تضم عيادات خارجية ووحدات للغسيل الكلوى والإسعاف وسكن للأطباء وهيئة التمريض ، بينما يتكون المبنى الثانى من 5 طوابق تشمل الأقسام الداخلية ومنها الباطنة والجراحة والعناية المركزة ، بجانب غرف للعمليات .

ولفت إلى أن المبنى الثالث يتكون من 4 طوابق ويضم أقسام النساء والتوليد والأطفال ، بالإضافة إلى العيادات الخارجية أيضًا حيث أنه من المقرر الإنتهاء من الأعمال بالمستشفى الجديد بنهاية العام الحالى.
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مستشفى ادفو العام الجديد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مستشفى ادفو العام الجديد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مستشفى ادفو العام الجديد.. فيديو وصور
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مستشفى ادفو العام الجديد.. فيديو وصور

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