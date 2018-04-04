رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة على رأس وفد برلماني

وصل إلي القاهرة مساء اليوم، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي على رأس وفد برلماني، في زيارة لمصر تستغرق يومين.



ويشارك "الغانم" في أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى الذي يبدأ أعماله في وقت لاحق بمقر مجلس النواب ولمدة يومين.



ويلقي رئيس مجلس الأمة الكويتي كلمة وفد دولة الكويت أمام المؤتمر الذي يناقش الوضع العربي الراهن، إضافة إلى مشاركته بالاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس والوفود.



ويضم الوفد الكويتي الدكتور عودة الرويعي أمين سر الشعبة البرلمانية وعضوي الشعبة النائبين الحميدي السبيعي وعلي الدقباسي إضافة الي أمين عام مجلس الأمة علام الكندري.