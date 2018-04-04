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«عبد الغفار» لـ«صدى البلد»: على يقين أن تساهم الترسانة البحرية في تطوير الصناعة عالميا.. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:03 م
دكتور إسماعيل عبد
دكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس أكاديمية النقل البحري
أحمد أبوشوشة - عدسة: أبانوب
قال اللواء دكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس أكاديمية النقل البحري، أن ما يحدث من تطور في صناعة النقل البحري في مصر هو نتاج مجهود كبير للقيادة السياسية على مدار الـ4 سنوات الماضية، ونتمنى جني ثمار هذا المجهود في القريب العاجل.

وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن في احتفالية عظيمة للغاية وهي تدشين وإجراء تجارب الرصيف للقاطرتين "تحيا مصر 1 ، 2"، وكانت هذه الصناعة مهددة بالانهيار في وقت ما، ولكن القوات المسلحة استطاعت الحفاظ على هذا الكيان العظيم حتى يقوم بدوره في إصلاح وبناء السفن المصرية".

وتابع: "أنا فخور بما نشاهده اليوم من نتاج تعاون بين وزراة النقل والقوات البحرية، وعلى يقين الترسانة البحرية ستساهم في تطوير هذه الصناعة عالميا وليس محليا فقط، والأكاديمية كتخصص ستقدم كافة الدعم في هذا القطاع، ونقيم مؤتمرات عديدة للاستفادة من الخبرات العالمية في صناعة النقل البحري، والخروج بتوصيات تعمل عليها الدولة لتطوير تلك الصناعة".

وأكد أن ما يحدث هو بداية لتطوير الموانئ المصرية ولدينا طموح كبير، ونمتلك خطة للموانئ المصرية لوضع كل ميناء في تخصص مناسب له بحسب البيئة الذي ينشأ فيها حتى تتحول صناعة النقل البحري الى قاطرة تنمية كما يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، بميناء الإسكندرية البحري، تدشين وإجراء تجارب الرصيف للقاطرتين "تحيا مصر 1 ، 2" ذات قوة الشد ٧٠ طن لكل منها، وكذلك وضع الارينة الخاصة بقاطرتين ذات قوة شد 55 طن لكل منها.

صاحب الوزير خلال جولته بالإسكندرية اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وعدد كبير من قيادات وخبراء النقل البحري.

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