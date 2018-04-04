أردوغان يطلب من فتاة حسناء الوقوف بجانبه لالتقاط صورة خلال لقاء بوتين .. فيديو

نشرت صحيفة "أرجومينتي اي فاكتي" الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطلب فيه من فتاة الوقوف بجانبه أثناء التقاطه صورة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت الصحيفة إن أردوغان وجد قبل التقاط الصورة أنه يقف بجانبه رجال فقط بينما يقف بجانب بوتين ثلاث فتيات فطلب من إحداهن الوقوف بجانبه لالتقاط صورة جيدة.



وكان بوتين توجه إلى تركيا، أمس، في زيارة تنتهي اليوم لافتتاح محطة الطاقة النووية الروسية "أكويو" في تركيا وكذلك لحضور قمة ثلاثية مع أردوغان والرئيس الإيراني، حسن روحاني.





