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أخبار البلد

الجمعية المصرية لذوي الإعاقة تنظم مؤتمرها التوعوي للتوحد.. غدًا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:01 م
صدى البلد
أماني نوار
تنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "التقدم"، غدًا الخميس، ضمن حملتها السنوية الرابعة عشرة "إبريل شهر تقبل التوحد" مؤتمرها العلمي التوعوي الخامس عشر للتوحد برعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالتعاون مع مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

وينطلق المؤتمر في العاشرة صباحًا بقاعة مؤتمرات هيئة قناة السويس بمركز المحاكاة بالإسماعيلية ويحمل المؤتمر عنوان "معًا من أجل تقبل التوحد"، بمشاركة عدد من المختصين في مجال التوحد، ويتناول عبر جلسة افتتاحية وجلستين علميتين عدد من القضايا المهمة.

وأكدت الجمعية في بيان، أن حملتها بدأت فعالياتها خلال العام بمهرجان رياضي للأبناء ذوي التوحّد، ثم ندوة توعوية تم تنظيمها بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالاً باليوم العالمي للتوحد في الثاني من أبريل، وتختتم الحملة فعاليتها بتنظيم المعرض الإبداعي الفني للأطفال والشباب ذوي التوحد بعنوان "بصمات تشكيلية" خلال الفترة من الأحد 22 إلى الثلاثاء 24 أبريل 2018 بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

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