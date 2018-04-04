الجمعية المصرية لذوي الإعاقة تنظم مؤتمرها التوعوي للتوحد.. غدًا

تنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "التقدم"، غدًا الخميس، ضمن حملتها السنوية الرابعة عشرة "إبريل شهر تقبل التوحد" مؤتمرها العلمي التوعوي الخامس عشر للتوحد برعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالتعاون مع مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال ذوي القدرات الخاصة.





وينطلق المؤتمر في العاشرة صباحًا بقاعة مؤتمرات هيئة قناة السويس بمركز المحاكاة بالإسماعيلية ويحمل المؤتمر عنوان "معًا من أجل تقبل التوحد"، بمشاركة عدد من المختصين في مجال التوحد، ويتناول عبر جلسة افتتاحية وجلستين علميتين عدد من القضايا المهمة.



