ضبط 1001 مخالفة مرورية بطنطا والمحلة

ضبطت مباحث المرور بالغربية، اليوم الأربعاء، 1001 مخالفة مرورية وتحصيل 60550 جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن الآتي: ضبط (41) سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و(46 ) دراجه نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و(357) مخالفة على نموذج 125 و(164) انتظار خاطئ الحالات التى تم فيها التصالح (819) حالة مقابل تحصيل مبلغ (60550 جنيه) وحررت المحاضر وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار اليها.