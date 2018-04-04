محافظ كفر الشيخ: 105 ملايين جنيه اعتماد إضافي لتطهير "البرلس"

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار تنمية الثروة السمكية من خلال تطهير بحيرة البرلس وإزالة التعديات، وإزالة الرمال من البحيرة ورفع ناتج التكريك الناتج عن تطهيرها، والقيام بحملات لإزالة التعديات الواقعة على البحيرة ومنع الصيد الجائر .



وقال المحافظ إنه تم إنشاء كورنيش على بحيرة البرلس لحمايتها وتأمينها من التعديات، و إزالة ورد النيل والحشائش من البحيرة، لافتا الى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد 105 ملايين جنيه إضافية لاستكمال أعمال تطهير وتكريك بحيرة البرلس .



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ مع الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة بحضور الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري والمحافظة.

