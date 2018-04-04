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حوادث

ضبط 4 آلاف متهم هارب من أحكام جنائية في الغربية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:19 م
قوات الامن
قوات الامن
محمد عبد الخالق
ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، القبض على 3912 متهم هارب من أحكام جنائية وتحصيل 216942 جنيها غرامات فورية بقري ومراكز طنطا والمحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام حرر (8 ) حكم فى جنائية و (1179 ) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(2683) حكم فى الغرامات و (42 ) حكم فى مخالفات وبلغ اجمالى الاحكام (3912) حكم وإجمالى المبالغ المتحصله (216942 جنيه ) كغرامات فورية.

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