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وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:59 م
الجندى يعتذر عن سقطاته
الجندى "يعتذر عن سقطاته" للنواب بحضورعبد العال وإسماعيل
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
  • الجندي يلتزم الصمت عقب اللقاء ويرفض الإدلاء بأي تصريحات 
  • الجندي يعلن تقديره الكامل واعتذاره لرئيس مجلس النواب والأعضاء
  • علي عبد العال: الأزمة انتهت.. وكرامة المجلس استردت

شهد مجلس النواب، جلسة لاحتواء أزمة تصريحات وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، بحضور رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وعضو ائتلاف دعم مصر، النائب مجدى مرشد.

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عقب الجلسة إن أزمة البرلمان والحكومة بشأن تصريحات اللواء أبو بكر الجندى، بإلقاء طلبات النواب فى القمامة، تم احتواؤها بين د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وأشار إلى أن الأزمة تم احتواؤها بين كبيرين هما رئيس النواب ورئيس الحكومة، بعد أن فوض مجلس النواب، الدكتور على عبد العال لحل الأزمة.

من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الوزراء ان الأزمة بين البرلمان واللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية انتهت وتم احتواء الامر قائلا: "كرامة المجلس استردت".

من ناحيته التزم اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، الصمت، عقب اللقاء حيث رفض الجندى الإدلاء بأى تصريحات أو الحديث عما دار بالاجتماع، فى الوقت الذى أكدت مصادر برلمانية، أن الجندى أكد تقديره الكامل واعتذاره لرئيس مجلس النواب، د.على عبد العال، والأعضاء، عن واقعة إلقاء طلبات النواب فى القمامة، والتى ثار عليها الأعضاء خلال الفترة الماضية وطالبوا بإقالته.

تعتبر الواقعة الثالثة من نوعها، حيث انه فى أول يوم لأبو بكر الجندى، فى الوزارة، أطلق تصريحات عنترية تجاه صعيد مصر، وأبنائه الذين يأتون للقاهرة للعمل، وطالب بترحيلهم إلى الصعيد، وهو الأمر الذى أثار حفظية النواب، إلا أنه تم تدارك الأمر فى أنه لم يقصد الإساءة.

وعقب العودة للجلسات يوم الاثنين الماضى، أتاح رئيس المجلس د. على عبد العال الفرصة لأعضاء البرلمان للتعبير عن وجهات نظرهم، وكانت الانتقادات لاذعة وتم توجيه الاتهامات له ومطالبات بإقالته، ليؤكد عبد العال أنه سيسترد كرامة المجلس بهذا الأمر، خاصة أن النائب سلامة الجوهرى، تحدث عن تجاوز جديد بشأن تهديد الضرب بالحذاء بسبب تجاوز التعيينات فى المراكز والإدارات المحلية.
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت
وزير التنمية المحلية يبدي الندم.. اعتذر لنواب البرلمان عن تصريحات القمامة.. عبد العال: كرامة المجلس استردت.. والجندي يلتزم الصمت

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