عاشور يلتقي مساعد الشئون القانونية بمجلس التعاون بدول الخليج

التقي سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب برفقته ناصر الكريوين الأمين العام، وعدد من اعضاء الأمانة العامة للإتحاد، اليوم الأربعاء، بالسفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشئون القانونية والتشريعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له.



تباحث الطرفان في أوجه وسبل التعاون بينهما من اجل تطوير مهنة المحاماة والمحامي العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة.



وتم الاتفاق على بدء الأمانة العامة للإتحاد في اعداد برنامج عمل لندوات وورش عمل وعرضها علي مجلس التعاون للشروع في تنفيذ العمل المشترك.



ووجه نقيب المحامين، والأمين العام الدعوة لـ المري لحضور إفتتاح المكتب الدائم بطرابلس - لبنان، والذي وعد بالحضور معهم.