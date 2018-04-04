البرلمان يسترد كرامته.. والجندي يعتذر للنواب في حضور رئيس الوزراء.. صور

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ان الأزمة بين البرلمان واللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، انتهت وتم احتواء الامر.



وقال عبد العال عقب اجتماع جمعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، واللواء الجندي بمقر مجلس النواب ان كرامة المجلس استردت.



وقدَّمت الحكومة، اعتذارًا للبرلمان في لقاء جمع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس البرلمان د. على عبد العال والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب والأمين العام، والمستشار أحمد سعد.





وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أكد أن الأزمة تم احتوائها، فيما كان اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، قال في وقت سابق، إنه يلقي توصيات النواب في "الزبالة"، وهو ما أثار غضب أعضاء البرلمان.

