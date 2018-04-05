معارض وأنشطة موسيقية لطالبات كلية الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف بمدارس المحافظة ..صور

نظمت طالبات كلية التربية الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبإشراف زين ماصف مديرة مدرسة الدعوة ببني سويف وباشراف الدكتورة هناء فؤاد مدرس التربية الموسيقية بكلية الطفولة المبكرة ، مسئول التواصل الطلابي ومنسق الانشطة بالكلي.



أقامت طالبات كلية التربية الطفولة المبكرة معرضا لعرض الأنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة في تدريب التلاميذ بمدرسه الدعوة الإسلامية . وكذلك إقامه حفل ختامي موسيقى بمدرسة شجرة الدر في نفس اليوم بحضور إعلامي مكثف .