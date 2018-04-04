داعية إسلامي: النبي كان يصمت بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة.. فيديو

قال رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الصحابة لاحظوا أن النبي كان يصمت بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والنبي قال لهم إن هناك دعاء يدعوا به قبل قراءة الفاتحة.



وأضاف عبدالمعز" خلال برنامج " لعلهم يفقهون" على فضائية " دي ام سي"، : وجَّهتُ وجهي للذي فطر السماواتِ والأرضِ حنيفًا وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونسُكي ومحيايَ ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له وبذلك أُمِرتُ وأنا من المسلمِين، اللهمَّ أنت الملكُ لا إله إلا أنت أنت ربى وأنا عبدُك، ظلمتُ نفسى واعترفتُ بذنبى، فاغفرْ لى ذنوبى جميعًا إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت، واهدِني لأحسنِ الأخلاقِ لا يهدي لأحسنِها إلا أنت، واصرِفْ عني سيِّئَها لا يصرفُ عني سيِّئَها إلا أنت، لبَّيك وسعدَيك، والخيرُ كلُّه في يدَيك، والشرُّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركتَ وتعالَيتَ، أستغفرُك وأتوبُ إليك.



