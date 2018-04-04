محرز: تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بـ «أبقار الهولشتاين».. صور

أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، اليوم، الأربعاء إطلاق مشروع أبقار الهولشتاين لإنتاج الحليب، والتي تعد واحدة من سلالات البقر المنتجة للحليب الأكثر انتشارًا في العالم.



