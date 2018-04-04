محرز: تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بـ «أبقار الهولشتاين».. صور

أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، اليوم، الأربعاء إطلاق مشروع أبقار الهولشتاين لإنتاج الحليب، والتي تعد واحدة من سلالات البقر المنتجة للحليب الأكثر انتشارًا في العالم.
من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن محافظة كفر الشيخ من المحافظات المهمة والأولى في الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، مشيرة إلى سيتم تنمية الثروة الحيوانية بكفر الشيخ من خلال إطلاق مشروع أبقار الهولشتاين لإنتاج الحليب ويعود أصل السلالة إلى مناطق ساحل بحر الشمال بين هولندا والدنمارك .