ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محرز: تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بـ «أبقار الهولشتاين».. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:49 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، اليوم، الأربعاء إطلاق مشروع أبقار الهولشتاين لإنتاج الحليب، والتي تعد واحدة من سلالات البقر المنتجة للحليب الأكثر انتشارًا في العالم.

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن محافظة كفر الشيخ من المحافظات المهمة والأولى في الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، مشيرة إلى سيتم تنمية الثروة الحيوانية بكفر الشيخ من خلال إطلاق مشروع أبقار الهولشتاين لإنتاج الحليب ويعود أصل السلالة إلى مناطق ساحل بحر الشمال بين هولندا والدنمارك .
محرز: تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بـ «أبقار الهولشتاين».. صور
محرز: تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بـ «أبقار الهولشتاين».. صور
محرز: تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بـ «أبقار الهولشتاين».. صور
محرز: تنمية الثروة الحيوانية في كفر الشيخ بـ «أبقار الهولشتاين».. صور

ترشيحاتنا

ليبيا تبلغ مصر رسميا بإيقاف ملاحقة سياسيين ومسئولين فى عهد القذافي

انتبهي : هذه أعراض إصابة طفلك بالتوحد.. فيديو

اللجنة المالية المكلفة بإدارة الزمالك تقرر صرف مرتب شهر مارس للعاملين

وزير الدفاع اليوناني يعلن إرسال 7 آلاف جندي نحو الحدود مع تركيا

نبيه: المنتخب يرفض الحديث عن أزمة «السعيد» مع الأهلي .. ويؤكد: اللاعب مهم لنا .. فيديو

بالأرقام .. 15 رقما قياسيا حققه محمد صلاح بعد هدف ليفربول في كريستال بالاس

بدون أدوية.. طريقة حديثة لعلاج أمراض الصدر والأورام

انخفاض سعر الذهب 5 جنيهات

في تطور سريع.. إدارة نادي الزمالك تسلم كشوف المرتبات والمكافآت للجنة المالية

حادث يمنع تامر عبد المنعم من حضور جلسة محاكمته

الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن ايهاب جلال

السعودية تعلن موعد افتتاح أول دار عرض سينمائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإعلامية مها موسى تكشف تفاصيل برنامجها "نهاية الأسبوع" فى "صدى البلد".. صور

معرض لـ أفيشات أحمد السقا فى كازابلانكا.. صور

صور.. إنطلاق مسرح السعودية بـ "دنيا الألعاب" و"ممنوع دخول السيدات"

«عرفات»: النقل البحري قاطرة تنمية مصر خلال 10 سنوات مقبلة.. صور

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد.. تعليق نارى من تامر أمين على بيان ألتراس أهلاوي
مفاجأة غير متوقعة فى قضية مريم ضحية القتل العنصرى ببريطانيا .. فيديو
تامر أمين يوجه رسالة لوزير الصحة حول المرض المرعب بمدرسة بورسعيد.. فيديو
شاهد صابر الرباعى فى السعودية لإحياء حفل لأول مرة
انتبهي : هذه أعراض إصابة طفلك بالتوحد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟