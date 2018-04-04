نائب السفير السويسرى يشيد بالإصلاح الاقتصادى فى مصر

أشاد نائب السفير السويسري، ادريان هاوري، بالتطورات الأخيرة التي شهدتها مصر، و برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى التشريعات المتميزة التى يسرت عمل المستثمرين الأجانب في مصر.



وأكد، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، اليوم الأربعاء، بعنوان (دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية) على أهمية تنفيذ مشروع الشباك الواحد، وتطور عملية التخليص الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية، مشيرا، إلى أهمية الشفافية في تيسير الأعمال في مصر.

