ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

فورد: السيارات الكهربية مازالت غير مربحة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:17 م
شركة فورد
شركة فورد
أحمد جوده
قال جونار هيرمان، رئيس مجلس إدارة الشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، إنه لسوء الحظ أن إنتاح السيارات الكهربية ما زالت غير مربحة إلى الآن، محددًا عام 2023 موعدًا لبدء إنتاج تلك السيارات.

وذكرت رويترز أن فورد تلجأ لتصنيع سيارة كهربية فى ألمانيا بعد عام 2023، لاسيما وأن دورة إنتاج طراز فيستا ستكون انتهت، مما يجعل هذا التوقيت هو الأنسب.

ورهن هيرمان البدء فى الإنتاج بعدد من المطالب والتى من بينها دعم الدولة لمصانع السيارات للتجول إلى الكهربية، بالإضافة إلى قدرة فورد لبيع ما بين 30 إلى 40 ألف سيارة كهربية بالكامل كل عام.

وتخطط شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات لضخ استثمارت بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج سيارات كهربية، بحلول 2022، على أن يتم طرح 13 طرازًا كهربيًا، أو هجينيًا "هاربيريد" على الأقل فى جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكدت شركة BMW الألمانية والرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة أنها لن تتوسع فى إنتاج السيارات الكهربية حتى 2020، لأن التكنولوجيا المستخدمة فى إنتاجها حاليًا ليست مربحة بالشكل الكافى لزيادة حجم الإنتاج.

ترشيحاتنا

مسئولو حي العجوزة يتوجهون لإزالة تعديات نادي الزمالك النهري مدعومون بقوات شرطة

في تطور سريع.. إدارة نادي الزمالك تسلم كشوف المرتبات والمكافآت للجنة المالية

صلاح دياب يحاول إقناع مجدي الجلاد بالعودة لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

تجديد حبس المدير المالي وأمين خزينة الزمالك 15 يوما

الأمن القطرى ينفذ تدريبات على مواجهة أعمال الشغب والتصدي للمتظاهرين

10 اختراعات يابانية غيرت مسار البشرية.. أبرزها القطار الطلقة واللابتوب.. صور

أردوغان يطلب من فتاة حسناء الوقوف بجانبه لالتقاط صورة خلال لقاء بوتين .. فيديو

مطعم يقدم سندوتش مجانا مع كل هدف لـ«صلاح»

رئيس الوزراء و«الجندي» يصلان البرلمان لتقديم اعتذار رسمي للنواب .. فيديو

"أقبح" 10 حيوانات فى العالم .. جميعها على قيد الحياة .. صور

تعرف على أسعار الحج السياحي هذا العام .. فيديو

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«عرفات»: النقل البحري قاطرة تنمية مصر خلال 10 سنوات مقبلة.. صور

شاهد.. نيكول سابا تتألق بالأسود فى حفل خاص

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

10 اختراعات يابانية غيرت مسار البشرية.. أبرزها القطار الطلقة واللابتوب.. صور

مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور

فيديو

محافظ الغربية يشهد تخريج الدفعة 33 من كلية الحقوق بطنطا.. صور وفيديو
نجوى كرم تحضر لمفاجأة مع حسين الجسمى
محمد الرز يكشف سبب الاهتمام العالمى بانتخابات الرئاسة بمصر.. فيديو
نائب رئيس دعم مصر لـ«صدى البلد»: 3 سيناريوهات أمام الرئيس في تشكيل الحكومة.. جاهزون للتحول إلى حزب سياسي.. وزيادة الأجور والدعم بالموازنة الجديدة.. فيديو
محافظ المنيا يشهد احتفال الأورمان "بيوم اليتيم".. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟