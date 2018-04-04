فورد: السيارات الكهربية مازالت غير مربحة

قال جونار هيرمان، رئيس مجلس إدارة الشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، إنه لسوء الحظ أن إنتاح السيارات الكهربية ما زالت غير مربحة إلى الآن، محددًا عام 2023 موعدًا لبدء إنتاج تلك السيارات.



وذكرت رويترز أن فورد تلجأ لتصنيع سيارة كهربية فى ألمانيا بعد عام 2023، لاسيما وأن دورة إنتاج طراز فيستا ستكون انتهت، مما يجعل هذا التوقيت هو الأنسب.



ورهن هيرمان البدء فى الإنتاج بعدد من المطالب والتى من بينها دعم الدولة لمصانع السيارات للتجول إلى الكهربية، بالإضافة إلى قدرة فورد لبيع ما بين 30 إلى 40 ألف سيارة كهربية بالكامل كل عام.



وتخطط شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات لضخ استثمارت بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج سيارات كهربية، بحلول 2022، على أن يتم طرح 13 طرازًا كهربيًا، أو هجينيًا "هاربيريد" على الأقل فى جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأكدت شركة BMW الألمانية والرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة أنها لن تتوسع فى إنتاج السيارات الكهربية حتى 2020، لأن التكنولوجيا المستخدمة فى إنتاجها حاليًا ليست مربحة بالشكل الكافى لزيادة حجم الإنتاج.