ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البحرين تستبعد مصالحة قريبة مع الدوحة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:16 م
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، استبعد التصالح مع النظام القطري الحالي، واصفًا المعطيات الموجودة من جهة النظام بأنها لا تبشّر بأي خير مستقبلًا.

وقال وزير الخارجية البحريني، خلال الجلسة الرئيسية التي نُظمت، أمس الثلاثاء، في منتدى الإعلام العربي بمدينة دبي: «ما دام لا يوجد احترام للالتزامات المبرمة والتعهدات السابقة، فإنه يجب ألا يعول على هذا النظام كثيرًا». وشدد على أنه في ظل الوضع القائم لا يمكن الحديث عن حل للأزمة الخليجية، وقال: «هناك تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها، ويجب أن نبحث عن معادلات أخرى للتعامل مع هذه القضية».

كما تطرق وزير خارجية البحرين إلى الدور الإيراني في المنطقة الخليجية، وقال: «على المستوى الشعبي فإن العلاقات جيدة ولا مجال للمزايدة عليها»، لافتًا إلى أن النظام الإيراني الحالي يسعى للتدخل في كل شئون دول المنطقة. وأوضح أن إيران إذا ما اختارت التخلي عن تلك التوجهات فإن المنطقة لن تتردد في مد جسور معها.

ترشيحاتنا

داعية إسلامي: النبي كان يصمت بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة.. فيديو

مطعم يقدم سندوتش مجانا مع كل هدف لـ«صلاح»

تجديد حبس المدير المالي وأمين خزينة الزمالك 15 يوما

بعد التمويل القطرى.. تنظيم الإخوان الدولى يدعو سعد الدين ابراهيم لاجتماع في تركيا

صلاح دياب يحاول إقناع مجدي الجلاد بالعودة لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

شاهد .. لحظة الحكم على 190 إخوانيا في سوهاج

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

البيت الأبيض: ميليشيات الحوثي تهدد حركة الملاحة التجارية العالمية

17 جنيها سعر الدولار بنهاية العام

حياة الفهد ترد على شائعة وفاتها بصورة على "إنستجرام"

حسن شحاتة يوجه رسالة مهمة لنجوم الزمالك وإيهاب جلال

محمد أبو تريكة ينشر مقولة للإمام الشافعي : «كلام الناس مثل الصخور»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«عرفات»: النقل البحري قاطرة تنمية مصر خلال 10 سنوات مقبلة.. صور

شاهد.. نيكول سابا تتألق بالأسود فى حفل خاص

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

10 اختراعات يابانية غيرت مسار البشرية.. أبرزها القطار الطلقة واللابتوب.. صور

مدير المتحف البريطاني يزور المتحف الكبير.. ويشيد بنقل وترميم القطع الأثرية.. صور

فيديو

محافظ الغربية يشهد تخريج الدفعة 33 من كلية الحقوق بطنطا.. صور وفيديو
نجوى كرم تحضر لمفاجأة مع حسين الجسمى
محمد الرز يكشف سبب الاهتمام العالمى بانتخابات الرئاسة بمصر.. فيديو
نائب رئيس دعم مصر لـ«صدى البلد»: 3 سيناريوهات أمام الرئيس في تشكيل الحكومة.. جاهزون للتحول إلى حزب سياسي.. وزيادة الأجور والدعم بالموازنة الجديدة.. فيديو
محافظ المنيا يشهد احتفال الأورمان "بيوم اليتيم".. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟