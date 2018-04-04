البحرين تستبعد مصالحة قريبة مع الدوحة

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، استبعد التصالح مع النظام القطري الحالي، واصفًا المعطيات الموجودة من جهة النظام بأنها لا تبشّر بأي خير مستقبلًا.



وقال وزير الخارجية البحريني، خلال الجلسة الرئيسية التي نُظمت، أمس الثلاثاء، في منتدى الإعلام العربي بمدينة دبي: «ما دام لا يوجد احترام للالتزامات المبرمة والتعهدات السابقة، فإنه يجب ألا يعول على هذا النظام كثيرًا». وشدد على أنه في ظل الوضع القائم لا يمكن الحديث عن حل للأزمة الخليجية، وقال: «هناك تجاوزات وعهود لم يتم الوفاء بها، ويجب أن نبحث عن معادلات أخرى للتعامل مع هذه القضية».



كما تطرق وزير خارجية البحرين إلى الدور الإيراني في المنطقة الخليجية، وقال: «على المستوى الشعبي فإن العلاقات جيدة ولا مجال للمزايدة عليها»، لافتًا إلى أن النظام الإيراني الحالي يسعى للتدخل في كل شئون دول المنطقة. وأوضح أن إيران إذا ما اختارت التخلي عن تلك التوجهات فإن المنطقة لن تتردد في مد جسور معها.