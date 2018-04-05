أمين الفتوى يوضح حكم إلزام الرجل زوجته بالإنفاق معه

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للرجل أن يفرض على زوجته التى تعمل أن تنفق معه فى النفقات المنزلية لأنه المسؤول عن الإنفاق عليها وعلى متطلبات المنزل.





وكان ذلك فى الإجابة عن سؤال «هل يجوز ان يفرض الرجل على زوجته التى تعمل ان تشاركه فى النفقات المنزلية؟»، أنه إذا أنفقت معه من نفسها لتساعده فى الإنفاق على متطلبات الحياة وأبنائهم والمنزل فلا مانع من ذلك حتى وإن طلب منها ذلك نتيجة لصعوبات الحياة فإن وافقت على ذلك فلا مانع شرعاً، أما إن فرض عليها ان تنفق معه بغير إرادتها فعليها أن تمتنع فى هذه الحالة، لأن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الذمة المالية للرجل.



