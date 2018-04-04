إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي بتهمة قتل وحرق 3 أشخاص

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس أوراق المتهمين من الأول للخامس بالإضافة للمتهم الثالث عشر، لفضيلة المفتى، في اتهام 16 شخصا بقتل 3 أشخاص بحرق منزلهم بدائرة قسم الخليفة.



وأسندت النيابة للمتهمين "ترويعهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه منزلهم".



كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول للخامس، تهمة القتل العمد لكل من "أمال عاشور الخطيب، ومحمد أشرف عظيم، ونعمة أشرف" مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم وقذف مواد حارقة على المنزل القاطن به المجنى عليهم، ما أدى لوفاتهم، كما شرعوا فى قتل كل من "مجدى أشرف، وأبو العلا عظيم، ومنى عبد الجواد"، بحرق المنزل القاطن به المجنى عليهم على النحو السالف ذكره.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، وطلقات نارية تستخدم فى الأسلحة المذكورة، وحيازة سلاح أبيض دون تصريح.