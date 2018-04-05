دار الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين عقب الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فكرة مصافحة المصلين لبعضهم عقب أداء الصلاة تكون معناها الدعاء للآخر بقبول الله لصلاته، فمن يزعمون أن مصافحة المصلين عقب الصلاة بدعة فتبديعها هو البدعة، فسلام المصلى على من بيمينه وشماله هذا أمر مستحسن جرت به العادة ويدخل فى إطار الأوامر الشرعية والخروج من الصلاة بمواجهة الناس بالسلام.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال « حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة »، أنه يجوز التصافح بين المصلين، حيث نص الفقهاء على أنه يستحب التصافح بين المصلين لعموميه الأدلة فى إستحباب المصافحة بين المسلمين، والنهى عن ذلك من البدع التى أتى بها المتشددون.