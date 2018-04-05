دار الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين عقب الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فكرة مصافحة المصلين لبعضهم عقب أداء الصلاة تكون معناها الدعاء للآخر بقبول الله لصلاته، فمن يزعمون أن مصافحة المصلين عقب الصلاة بدعة فتبديعها هو البدعة، فسلام المصلى على من بيمينه وشماله هذا أمر مستحسن جرت به العادة ويدخل فى إطار الأوامر الشرعية والخروج من الصلاة بمواجهة الناس بالسلام.



