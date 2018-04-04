تكريم مبدعي المستقبل بفرع ثقافة الشرقية

كرم فرع ثقافة الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الفائزين بمسابقة مبدعي المستقبل تحت شعار "محافظتي جميلة" في مجالات الشعر والمقال والقصة القصيرة والإلقاء بقاعة المعارض بقصر ثقافة الزقازيق، وحظي فرع ثقافة الشرقية بأكبر عدد من الجوائز والمراكز على مستوى الجمهورية من الإدارة العامة للثقافة العامة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



ولأول مرة تم تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسابقة وكرم أكثر من 100 متسابق بشهادات تقدير من فرع ثقافة الشرقية، الأولى علي الجمهورية في الإلقاء بسنت نشأت جودة إدارة بلبيس، والثالث في القصة رحمة فتحي إدارة ههيا، والخامس جمهورية في المقال رحمة احمد عبد الرحمن إدارة منيا القمح، والسادس جمهورية في الإلقاء أحمد سعيد وليد إدارة مشتول، والسابع جمهورية في الرسم عايدة محمد شوقي إدارة صان الحجر .



وذلك بحضور قيادات الفرع ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالشرقية وأقيم علي هامش الحفل عرض فني للتخت الشرقي التابع لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية.