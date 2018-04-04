فنانون يخوضون البطولة المطلقة في رمضان.. مصطفى خاطر يراهن على "ربع جبنة".. علي ربيع ينافس بـ«سك على إخواتك».. ودينا الشربيني تظهر في الصورة مع "مليكة"

مصطفى خاطر يراهن على "ربع جبنة"

علي ربيع "يسك على إخواته" فى رمضان

دينا الشربينى في "مليكة"



يقدم المنتج تامر مرسى، الفنان مصطفى خاطر فى هذا العمل بطلا، بعدما قدمه فى مسلسل "هربانة منها" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى عرض خلال موسم رمضان الماضى.



علي ربيع:

يواصل الفنان علي ربيع تصوير دوره فى مسلسل «سك على اخواتك» حيث أعلن عن انتهاء جزء كبير من تصوير المسلسل، بينما يعمل المخرج وائل إحسان على ضغط التصوير كى ينتهى من تصويره قبل رمضان بوقت كاف.



وطرحت الشركة المنتجة البوستر الأول للمسلسل الذى يتصدره ربيع وحده ويظهر بشارب وجلباب صعيدى، بينما سيتم طرح بوستر آخر خلال الأيام القليلة المقبلة يحتوى على ابطال العمل.



يذكر أن المسلسل يشهد عودة الفنان صلاح عبدالله للكوميديا الصعيدية ويشاركهما البطولة سلوى خطاب، صبرى فواز، كريم عفيفى، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين.



دينا الشربينى

تراهن الفنانة دينا الشربيني هذا العام ايضا على البطولة المطلقة وتواصل تصوير دورها في مسلسل "مليكة"، المقرر عرضه شهر رمضان المقبل.



ويشارك في بطولة المسلسل دينا الشربيني، مصطفى فهمي، عمر السعيد، أحمد العوضي، صفاء الطوخي، والراقصة دينا، من إخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك.



باسل خياط:

ينافس الفنان السورى باسل خياط فى شهر رمضان من خلال اولى بطولاته المطلقة بمسلسل "الرحلة 710"، تدور أحداثه حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم 710 متوجهة من بيروت إلى القاهرة، وركاب الرحلة وهم أبطال المسلسل الأساسيون، ليسوا طبيعيين بل هم في الحقيقة مرضى نفسيون لكن بدرجات متفاوتة، حيث إن كل شخص منهم يخفي مرضه ويكتم سره خلال سفرهم من بيروت إلى القاهرة.



وتبدأ الأحداث مع إقلاع الطائرة من بيروت لتهبط في القاهرة وينتشر ركابها مبتعدين عن بعضهم. ولكن ومثلما ما جمعتهم تذكرة الطائرة بالرحلة 710، يجمعهم القدر من جديد خلال حياتهم في القاهرة لتتلاقى خطوطهم وحكاياتهم ضمن حبكة بوليسية تشويقية حيث يركز العمل على العوالم النفسية والمرضى النفسيين.



يشارك فى بطولة المسلسل حنان مطاوع وريهام عبد الغفور ومى سليم ووليد فواز ومن إنتاج مها سليم.

حقق عدد من الفنانين نجاحا كبيرا من خلال دراما رمضان، وأصبحوا نجوم السينما والتليفزيون والمسرح، وفى رمضان 2018 يخوض عدد من الفنانين أول بطولة مطلقة فى السباق الرمضاني.يراهن الفنان مصطفى خاطر هذا العام على مسلسل "ربع جبنة" فى أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد وهالة فاخر وإدوارد وآخرين، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التونى.