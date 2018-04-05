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فن

«رغدة متوحشة» يقترب من 20 مليون جنيه

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
سمر سعد
ارتفعت إيرادات فيلم "رغدة متوحشة" هذا الأسبوع ووصلت إلى 19 مليونًا و394 ألفًا و346 جنيهًا بعد 11 أسبوعًا من عرضه.

ويقوم ببطولة الفيلم رامز جلال وبيومى فؤاد وانتصار ومحمد ثروت وأحمد فتحى، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد كريم.

وتدور الأحداث حول "إسماعيل" الذى يعمل فى أحد مراكز التجميل، ولكن عندما يعلم أن الفنان بيومى فؤاد "مخرج الإعلانات" يريد فتاة لأحد الإعلانات، يحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان، وبالفعل ينجح فى ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها من مظاهر المعاناة التى تواجهها المرأة فى مجتمعنا.

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