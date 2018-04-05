«رغدة متوحشة» يقترب من 20 مليون جنيه

ارتفعت إيرادات فيلم "رغدة متوحشة" هذا الأسبوع ووصلت إلى 19 مليونًا و394 ألفًا و346 جنيهًا بعد 11 أسبوعًا من عرضه.





ويقوم ببطولة الفيلم رامز جلال وبيومى فؤاد وانتصار ومحمد ثروت وأحمد فتحى، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد كريم.



