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أخبار العالم

خطر الإقالة يهدد وزير الخارجية البريطاني بسبب أزمة الجاسوس الروسي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:55 م
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
القسم الخارجي
قال العضو السابق في البرلمان البريطاني، جورج جالاوي، إن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، يجب أن يستقيل من منصبه بسبب ادعاءاته حول قضية الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال.

وأوضح جالاوي في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، أن الحكومة البريطانية وخاصة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، أصبحوا في موقف حرج بسبب أزمة الجاسوس.

وأضاف جالاوي: "أعتقد أن جونسون يجب أن يستقيل ليس فقط لأنه انضم إلى الأصوات التي تتهم روسيا.. ولكنه أدلى أيضًا بتصريحات كاذبة على التلفزيون الحكومي".

وعلق السياسي البريطاني على تصريح جونسون الذي قال فيه إن خبير بمعمل "بورتون دوان" أكد له أن روسيا متورطة في تسميم سكريبال وابنته قائلًا: "إذا.. وفقًا لكلام الوزير، هذا الخبير قال له إن روسيا خططت لمحاولة الاغتيال ولا أحد غيرها يمكنه فعل ذلك.. ليس هناك خطأ فقط.. بل هناك خداع وهو أمر أسوأ".

وكان معمل "بورتون دوان" أكد أنه لم يستطع إثبات أن المادة التي تم تسميم سكريبال وابنته بها روسية الصنع وهو ما يضع وزير الخارجية البريطاني في موقف حرج، حيث صرح أكثر من مرة بأن المعمل أثبت أن المادة المستخدمة في الحادث صنعت في روسيا.

وتتهم الحكومة البريطانية موسكو بالوقوف وراء محاولة إغتيال العقيد السابق في المخابرات الروسية، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا سكريبال، باستخدام غاز الأعصاب، وهو ما تنفيه موسكو منذ وقوع الحادث.

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