«رحلة يوسف» يحقق 110 آلاف في أسبوعه الثاني

استطاع فيلم "رحلة يوسف" أن يحقق فى الأسبوع الثانى 109 آلاف و595 جنيهًا.
فيلم "رحلة يوسف" يعد ثاني تعاون مصري مغربي مشترك بعد فيلم "المرسى أبو العباس" وهو من نوعية أفلام الاجتماعية التي تناقش قضايا مهمة في مجتمعاتنا العربية، وتدور قصة الفيلم في إطار تشويقي وتم تصويره بين القاهرة وسانت كاترين والمغرب.
يذكر أن فيلم "رحلة يوسف" هو بطولة جماعية للفنانين خالد عليش ومحمد نجاتي وعاطف عبد اللطيف وريم هلال وسامي مغاوري وأمجد مصطفى، ومن المغرب يشارك في البطولة يوسف أزار وموزيس لويس وإلهام واعزيز ودعاء آزار وياسمين العوافير، والإنتاج الفني لطارق عثمان، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومحمد علام وتصوير مينا مرزوق وإخراج أندي إسحاق.