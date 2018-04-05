«رحلة يوسف» يحقق 110 آلاف في أسبوعه الثاني

استطاع فيلم "رحلة يوسف" أن يحقق فى الأسبوع الثانى 109 آلاف و595 جنيهًا.





فيلم "رحلة يوسف" يعد ثاني تعاون مصري مغربي مشترك بعد فيلم "المرسى أبو العباس" وهو من نوعية أفلام الاجتماعية التي تناقش قضايا مهمة في مجتمعاتنا العربية، وتدور قصة الفيلم في إطار تشويقي وتم تصويره بين القاهرة وسانت كاترين والمغرب.



