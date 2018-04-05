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فن

50 ألف جنيه إيرادات فيلم «شهر عسل»

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:32 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "شهر عسل" إيرادات وصلت إلى 50 ألفًا و520 جنيهًا.

"شهر عسل" من بطولة عبد الرحمن مالك وسلمى حسن ومحمد درويش وعصام زيدان وريهام ماهر وميلاد مراد وهاجر أحمد، سيناريو وحوار كريم الخضراوى وقصة وإخراج محمد عادل يوسف، إنتاج وتوزيع شركة سينما سكوير.

الفيلم تدور أحداثه حول يوسف وداليا، وقد قررا الزواج، وفي وقت تحضيرهما لحفل الزفاف اكتشفا أن التكاليف مرتفعة جدا، ففكرا في حل بديل وهو صرف المبلغ في رحلة من أجل قضاء "شهر عسل"، واختاروا العاصمة الماليزية كوالا لامبور، وبالفعل قاموا بالسفر إليها، ولكن المفاجأة هى اختطاف داليا بعد وصولهما بساعات. 

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