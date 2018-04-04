هاني حتحوت: الشباب والرياضة "مدرسة" لتعليم الإعلام .. ماسبيرو صنع كوادر ويحتاج فرصة.. ومواقف شوبير وأبوتريكة معي لا تنسى.. فيديو وصور

الإعلامي هاني حتحوت:

علاقاتي بزملاء جيلي جيدة.. والتنافس بيننا شريف

العمل في الـbbc حلم وتحقق .. واللغة العربية "ميزة"

أساعد في إعداد برنامجي لأني أحد أعضاء فريق العمل

في البداية .. كيف كانت الانطلاقة لك في الإذاعة المصرية ؟

كيف واجهت رهبة "ميكروفون" الإذاعة المصرية ؟

هل تدريب الإذاعة وراء تمكنك من إجادة اللغة العربية ؟

ما أسباب عدم تقديمك الاستديو التحليلي على النيل للرياضة بعد إنهاء الاتفاق؟

وماذا عن تجربة اكسترا تايم ؟

هاني حتحوت تميز بمقدمة برنامجه التي عنوانها "ما قل ودل" حدثنا عنها؟

لم أستطع إغفال مقدمتك في "النهار" وتعنيفك لرئيس الزمالك عقب حادث الدفاع الجوي؟

وماذا عن "بروح رياضية" عبر إذاعة bbc ؟

أنت دائم "المذاكرة" وتعمل كثيرا على تطوير ذاتك .. لماذا تحرص على العمل بنفسك وتترك الأمر للإعداد كأغلب المذيعين؟

هل تأخرت في الظهور على الشاشة وتقديم استديو تحليلي مقارنة بالآخرين ؟

عملت مع عملاقة الاعلام الرياضي .. كيف استفدت منهم ؟

وماذا عن علاقتك بأحمد شوبير الذي كان يرشحك لتقديم برنامجه اثناء إجازته في الشباب والرياضة؟

هل ماسبيرو أثرى الإعلام بالعديد من الكوادر الناجحة ؟

حدثنا عن علاقاتك بمحمد أبو تريكة

وماذا عن طموحك ؟

هو أحد الوجوه الاعلامية الواعدة ، الذي بدأ يحجز مكانه على الشاشة الصغيرة ، وتنتظره جماهير الساحة الرياضية لمتابعة المستجدات بشكل وأسلوب مختلف صنعه لنفسه منذ بدايته بإذاعة الشباب والرياضة .. هاني حتحوت مقدم برنامج "اكسترا تايم" على اكسترا نيوز بالاضافة الى برنامج "بروح رياضية" على اذاعة الـbbc ، و"شوت مع حتحوت" علي راديو مصر.تخرجت عام 2009 وتم تعييني باذاعة الشباب والرياضة في نفس العام بعد ان تقدمت للاختبارات التي كانت مطروحة من جانب الاذاعة، بصحبة مايقرب من 200 فرد ، ثم تم تقليص العدد حتى وصلنا الى 20 فردا وتم قبولنا جميعا ثم حدث خلاف داخلي بين الادارة حول توزيع الشباب بين قنوات النيل والشباب والرياضة وفضلت وقتها اختيار الشباب والرياضة نظرا لعملي في احد المواقع الرياضية ولحبي الكبير لكرة القدم ، واستمررت في مرحلة التدريب لمدة 6 اشهر .الرهبة كانت في بداية الامر ولكن تعاملي مع أسماء كبيرة وثقتي بنفسي مكنتني من المرور بنجاح كما ان ظهورنا في البداية كان بشكل مذيع صامت فقط ، ومكثت في هذا الامر ما يقرب من شهرين حتى اكتسبت الخبرة الكافية ، ومع مرور الوقت عملت في اكثر من برنامج منها "كورة اف ام".الكثير لا يعلم ان حبي للغة العربية يعود الى والدي فهو مدرس لغة عربية ، ووجودي في المملكة العربية السعودية سنوات طويلة ساهم في تأسيسي في اللغة بشكل سليم ، هذا الي جانب دراستي في ماسبيرو للغة العربية وقواعدها لمدة ستة اشهر ، وتمسكت منذ بداية الامر بالتحدث باللغة العربية في كل برامجي رغم تلميحات الكثير لي ان جمهور الرياضة لا يحب اللغة العربية ، ومع تقديمي للنشرات الاخبارية في النهار وغيرها لم أجد صعوبة في قراءة النشرة بشكل جيد نظرا لإتقاني اللغةبالفعل تم الاتفاق ، وتم ابلاغي بتقديم مباراة المقاصة والاسماعيلي قبل ان يؤجل الامر بسبب غياب بعض التصاريح الخاصة بالتنسيق بين قطاع النيل والشركة الراعية ليتم ايقاف الموضوع برمته.مع اندماج قنوات النهار مع سي بي سي انتقلت للعمل في برنامج رياضي في اكسترا لمدة شهرين ثم تم اسناد برنامج اكسترا تايم على سي بي سي اكسترا بشكل يومي ، وهي تجربة أسعدتني كثيرا ، وحاليا أقدم حلقتين اخر الاسبوع لمدة ساعتين ، بعد انضمام اسلام الشاطر لتقديم البرنامج 5 ايام.كنت حريصا على ظهوري بشكل مختلف من خلال تقديم "انترو" بشكل جيد من خلال تنسيق كامل مع رئيس التحرير إسلام صادق ، حيث انني أكتب الانترو وأعرضه عليه للتنسيق مع محتويات الحلقة ، وبالفعل كانت أصداء مقدمة برنامجي مؤثرة كثيرا وهذا ما عرفته من رد فعل المشاهدين من خلال السوشيال ميديا.ومن أبرز المقدمات كان عقب فوز الاهلي على الترجي في رادس بهدفين مقابل هدف وتصريح فوزي البنزرتي مدرب الفريق التونسي عن صعوبة عودة الاهلي بسبب اعتزال ابوتريكة ، فقلت له اذا كان ابوتريكة قد اعتزل فالاهلي لم ولن يعتزل.مباراة الزمالك وانبي الشهيرة والتي راح ضحيتها 20 من مشجعي الابيض في الدفاع الجوي أصابتني بحالة احباط اثناء عودتي من برنامجي في قناة النهار وسماع مداخلة رئيس الزمالك مرتضي منصور وهجومه على افراد الوايت نايتس وتحريض سائق الاتوبيس على دهسهم حيث أكد ان المسئول لابد ان يكون ملتزما في تصريحاته.وطلبت من زميلتي نانسي شريف تقديم الحلقة التي أعقبت احداث مباراة انبي والزمالك وصممت على كتابة الانترو الخاص بالبرنامج وتعجبت كيف يموت 92 مشجعا في ثلاث سنوات بسبب كرة القدم.حلم بالنسبة لأي شخص ان يعمل في هذا الكيان الكبير واستفدت منه كثيرا وأضاف لخبرتي في المجال الاعلامي .أسعى دائما الي المساعدة في الحلقات فأنا احد اعضاء فريق الاعداد قبل ان اكون مذيعا ، وبدايتي كصحفي جعلتني لا أستطيع ان أغفل المشاركة والمساعدة في اعداد الحلقات.لم أشعر بذلك لعدة اسباب اولها طبيعة التربية انا لا أحب ان انظر لغيري وأدين لوالدي بهذا ، اما الامر الثاني فكل زملاء جيلي اصدقائي جدا برغم التنافس الطبيعي وعلاقتي جيدة جدا بكل من إبراهيم فايق واحمد عز وكريم سعيد وكريم رمزي واحمد عفيفي وكريم خطاب وعبد الرحمن مجدي وإبراهيم عبد الجواد.وأتذكر موقف ابراهيم فايق معي عقب تناولي احد الاخبار التي اثارت الجدل ، حيث عقب دفاعا عني بشكل متزن دون استغلال الموقف فعلاقة الصداقة والاحترام قبل التنافس الشريف في العمل.استفدت كثيرا بكل تأكيد ، واستمرار الاسماء الكبيرة حتى الان دليل على نجاحهم وتصدرهم المشهد في قنواتهم وتقبل الجمهور لفكرة برامجهم ولكن يجب ان يكون هناك افكار جديدة تضاف للمادة الاعلامية حتى ترضي غرور المشاهد الذي يتطلع دائما للجديد .قيمة ودور أحمد شوبير في الساحة الاعلامية كبيرة جدا ، ودائما كان يتحدث عني أمام المشاهدين ويقول انتظروا اعلاميا محترما، وكنت أختلف معه في الرأي في بعض القضايا ونتناقش خارج "الهوا" ، فهو دائم الدعم والمساندة للجميع .بكل تأكيد دور ماسبيرو كبير في تقديم العديد من الكوادر الاعلامية التي أثرت القنوات الفضائية المصرية وأضافت للساحة الاعلامية الكثير ويجب التطوير بشكل مستمر ..كنت أتابعه مثلي مثل الملايين من عشاق المهارة في كرة القدم ، حتي حدث معه موقف في احدى مباريات الاهلي في تونس ، وكنت على الهواء ووجهت لعماد متعب الموبايل لإجراء مداخلة للاستديو ، لكنه رفض ، ففوجئت بأبوتريكة يضع يده على كتفي في اشارة منه الى عمل المداخلة ، ثم جمعتني به أكثر من مباراة كرة قدم خماسية وهو على المستوى الشخصي انسان خلوق ، وأتمني عودته قريبا الى مصر.أن أعمل في مؤسسة كبيرة تجعلني أشارك في الاحداث العالمية لكرة القدم وأقوم بتغطية مباريات للبطولات القارية والعالمية .