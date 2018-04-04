هبة مجدي: الزعيم عادل إمام يحتضن الشباب في "عوالم خفية"

أبدت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها البالغة بوجود مجموعة كبيرة من الشباب في مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام المقرر عرضه رمضان المقبل .



وأضافت: كواليس العمل أكثر من رائعة خاصة أن العمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين.



مسلسل "عوالم خفية" تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته مى سليم وبشرى وصلاح عبد الله وفتحى عبد الوهاب ونور قدرى ومحمود حجازى وأسامة عباس، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، ويعد هذا العمل التجربة الإنتاجية الأولى للمخرج رامى إمام.