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أخبار العالم

نتنياهو يفتح النار على روحاني وفيلق القدس الإيراني

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:52 م
بنيامين نتنياهو وحسن
بنيامين نتنياهو وحسن روحاني
قسم الخارجي
رد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تصريحات حسن روحاني الرئيس الإيراني التي قال فيها ، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان الإرهابيين وتعمقان الأزمة في سوريا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال نتنياهو إن السخافات الإيرانية لا نهاية لها، فالإخطبوط الإرهابي يتهم إسرائيل بالإرهاب، وأضاف "إذا لم يكن روحاني على دراية بالأعمال الإرهابية والتخريبية التي يفعلها فيلق القدس الإيراني في سوريا، فإن إسرائيل يمكنها أن تطلعه على ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله حسن روحاني الرئيس الإيراني قبيل سفره لزيارة العاصمة التركية أنقرة من أجل حضور القمة الثلاثية، إن تدخل القوى الصهيونية في سوريا زادت من تفاقم الأزمة هناك، وأن إسرائيل والولايات المتحدة لا تحترمان السيادة الوطنية لسوريا، وذلك بقصف بعض المناطق ودعم الإرهابيين.

والجدير بالذكر أن حسن روحاني أكد اليوم خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الثلاثية، إن إسرائيل والولايات المتحدة كانت تستخدم التنظيمات الإرهابية في المنطقة مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، لخدمة المصالح والأهداف المشتركة لما

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