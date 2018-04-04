أسامة نبيه يكشف حقيقة رحيل كوبر والجهاز المعاون عن تدريب المنتخب.. فيديو

كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن اقتراب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر من الرحيل.



وقال نبيه في تصريحات فضائية ببرنامج "المدرج" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد :"الجهاز الفني متواجد ومتفقين على كل شئ، وما يثار في هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة".



وأضاف "أمورنا مستقرة، واتحاد الكرة يوفر لنا كل سبل النجاح ولدينا طموحات نسعى لتحقيقها في الفترة المقبلة، سعداء بالعمل في اتحاد الكرة، ولا يوجد أي مشكلة، كما أن علاقتنا باتحاد الكرة تسير بالنطاق الصحيح".



وأتم "مستمرون في مهمتنا ولا يوجد ما يدعو للقلق، ونسعى لتحقيق طموحات وأمال المصريين".