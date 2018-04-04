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الرئيس الأذري يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:41 م
إلهام علييف
إلهام علييف
باكو أ ش أ
بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وذكرت وكالة أنباء أذربيجان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء ،أن الرئيس إلهام علييف هنأ الرئيس السيسي في البرقية على اعادة انتخابه، متمنيا له النجاحات في نشاطه المقبل لأجل رفاهية الشعب المصري الصديق.

وأبدى الرئيس إلهام علييف ثقته في أن علاقات الصداقة والتعاون القديمة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية مصر العربية وشعبيهما ستزداد توسعا وتعززا.
وفي الختام تمنى الرئيس إلهام علييف للرئيس السيسي دوام الصحة والنجاحات.

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