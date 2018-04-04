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أخبار العالم

موسكو تطلب توضيحات من الخارجية الأمريكية بشأن إغلاق حسابات وسائل إعلام روسية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:48 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
موسكو أ ش أ
أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تريد الحصول على توضيحات من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إغلاق حسابات تابعة لوسائل إعلام روسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما أرسلت طلبًا بهذا الصدد إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المؤسسات الدولية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المتحدثة قولها للصحفيين: "نتوقع الحصول على رد رسمي بهذا الصدد من السلطات الأمريكية، لأن شركاءنا الذين يقفون ضدنا هنا هم السلطات الأمريكية، ونحن نريد حقا أن نسمع تعليقات رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية".

وأشارت المتحدثة إلى أن موسكو تدعو "فيسبوك" لتحديد الشكاوى تجاه حسابات وسائل الإعلام الروسية، وشرح أسباب حجبها.. مؤكدة أن فيسبوك لم يعلن في اتصالاته مع ممثلي روسيا عن أية شكاوى حول حسابات وسائل الإعلام الروسية.

وأضافت المتحدثة: "عندما اتخذت هذه الخطوات وغيرها، قمنا بدراسة هذه الإعلانات، وتقيمها وسنغلق عليها...عندما سيتم اتخاذ قرار".

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