الأمين العام للناتو: الحلف لا يسعى لعزل روسيا

ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم "الأربعاء" أن الحلف لا يسعى لعزل روسيا بعد هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا الشهر الماضي لكن عليه اتخاذ إجراءات صارمة لإظهار استيائه من موسكو.



وكان الحلف طرد الأسبوع الماضي سبعة دبلوماسيين من البعثة الروسية لديه وخفض الحد الأقصى للوفد من 30 إلى 20 بعد الهجوم الذي ينحي الغرب باللائمة فيه على موسكو، وهو ما ينفيه الكرملين.



وقال ستولتنبرج في تصريحات بجامعة أوتاوا "نواصل العمل الجاد من أجل علاقة أفضل مع روسيا لأن روسيا جارتنا وروسيا هنا لتبقى. نحن لا نستهدف عزل روسيا".



وأضاف أن حلف الأطلسي قلق من نزوع روسيا نحو بسط النفوذ وهو ما تجلى في ضمها القرم وزعزعة استقرار شرق أوكرانيا ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد والتدخل في شؤون الدول الأخرى.



وتابع ستولتنبرج "كان ذلك السبب وراء طريقة رد فعل أعضاء حلف شمال الأطلسي والحلفاء على الهجوم في سالزبري. لأن ذلك ليس حدثا منفردا... إنه هجوم وقع على خلفية نمط من الكراهية التي شهدناها من روسيا على مدى عدة سنوات".



وطردت دول غربية أكثر من 100 دبلوماسي روسي لمعاقبة الكرملين على هجوم الرابع من مارس آذار في سالزبري بانجلترا. وردت موسكو بطرد عدد مماثل للذي طرده الحلف وكل من الدول الغربية.



وعلق حلف الأطلسي كل أشكال التعاون العسكري والمدني مع روسيا بعدما ضمت روسيا القرم في 2014.



ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت لاحق اليوم وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في الساعة 2.45 بالتوقيت المحلي (1845 بتوقيت جرينتش).