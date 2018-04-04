اللجنة المالية المكلفة بإدارة الزمالك تقرر صرف مرتب شهر مارس للعاملين

أعلنت اللجنة المالية المكلفة بإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك بناء على قرار نيابة الأموال العامة العليا، صرف مرتبات شهر مارس لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالقلعة البيضاء.



وقامت اللجنة بتعليق لافتة بالقرار من أجل أن تكون إعلانا لجميع الموظفين عن بدء صرف المرتبات غدا.



ونشبت أزمة مؤخرا بين وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب وجود لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك.