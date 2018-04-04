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العاهل البحريني يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:46 م
العاهل البحريني
العاهل البحريني
المنامة أ ش أ
تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم "الأربعاء"، رسالتين خطيتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة مملكة البحرين لحضور مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والعروض العسكرية للتمرين المشترك ( درع الخليج المشترك 1).

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الملك حمد تسلم الرسالتين من سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين الدكتور عبد الله بن عبدالملك آل الشيخ، وتتضمن الرسالة الأولى دعوة المملكة لحضور مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستعقد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والرسالة الثانية تتضمن دعوة جلالته لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية للتمرين المشترك ( درع الخليج المشترك 1)، والذي سيقام بالمنطقة الشرقية الشهر الجاري وتشارك فيه قوة دفاع البحرين.

وأعرب الملك حمد - خلال لقائه السفير السعودي- عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، متمنيًا للقمة العربية التوفيق لتعزيز العمل العربي المشترك، ومشيدًا بدور المملكة العربية السعودية لدعم التضامن العربي والإسلامي لكل ما فيه خير ومصلحة الأمة العربية والإسلامية .

وأكد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين، والتي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في كافة المجالات.

وثمَن الملك حمد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمتين العربية والإسلامية ومساعيها الخيرة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

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