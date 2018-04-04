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رياضة

211 مليون إسترليني أجور وكلاء اللاعبين بالدورى الإنجليزى في 2017

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:47 م
نادي ليفربول
نادي ليفربول
لندن أ ش أ
قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على أجور وكلاء اللاعبين خلال هذا الموسم تخطي ما تم إنفاقه خلال الموسم الماضي.

وأوضح الاتحاد الانجليزى - فى بيان اليوم "الاربعاء"، ان انفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 211 مليون جنيه إسترليني على أجور وكلاء اللاعبين، وهو رقم قياسي، خلال العام الماضي 2017 وامتدادًا إلى بداية العام الجاري، وبزيادة تبلغ 37 مليون جنيه إسترليني عن 2016.

واشار إلى أن نادي ليفربول يعد هو الأكثر إنفاقًا على الوكلاء بعدما دفع 26.8 مليون جنيه إسترليني، خلال الفترة من أول شهر فبراير 2017، وحتى 31 يناير الماضي، وهو ما يضم آخر فترتي انتقالات.

وجاء تشيلسي في المركز الثاني بعدما أنفق 25.1 مليون جنيه إسترليني، ثم يليه مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز بمبلغ 23.4 مليون جنيه إسترليني، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في القائمة، بعدما أنفق 18 مليون جنيه إسترليني، وواتفورد صاحب المركز الحادى عشر في الدوري كخامس أكثر الأندية إنفاقًا بعدما دفع 13.3 مليون جنيه إسترليني لوكلاء اللاعبين.

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