«أهلي 2004» يفوز برباعية على إنبي في بطولة القاهرة

حقق فريق ناشئي كرة القدم بالأهلي، مواليد 2004، الفوز على فريق إنبي بنتيجة 4-صفر اليوم، الأربعاء، على ملعب نادي جمعية عرابي بالعبور، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات النهائية لبطولة منطقة القاهرة.



قدم الأهلي مباراة قوية، وشكل أحمد عماد، لاعب الفريق، خطورة كبيرة على مرمى إنبي طوال المباراة، وتمكن من إحراز هدفين، كما سجل أيضًا عبد الرحمن ممدوح ومحمد أسامة للأحمر.



وكان الفريق حقق الفوز في الجولتين الماضيتين على مصر المقاصة بنتيجة «3-صفر»، ووادي دجلة بنتيجة «7-1».



وأنهى الأهلي الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة متصدرًا الترتيب برصيد 38 نقطة، لينتقل إلى المشاركة في التصفيات النهائية.



وتقام التصفيات النهائية لمواليد 2004 من دور واحد، لذلك تلعب المباريات على ملاعب محايدة.



ويقود الفريق ياسر رجب، المدير الفني، وأنور وجدي، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريًا.