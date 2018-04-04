«رجال يد الأهلي» يفوز على طلائع الجيش في نهائيات الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدّم خلالها الأهلي عرضًا قويًا، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 34-33.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد أن انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل بنتيجة 27-27، ليتم اللجوء لوقت إضافي، انتهى أيضًا بالتعادل بنتيجة 29-29، قبل أن يلجأ الفريقان لرميات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الأهلي لصالحه، بعد تألق كبير من جانب محمد إبراهيم، ومحمود فايز، وإسلام حسن، وعمرو القليوبي «باجيو»، والسيد محمد.