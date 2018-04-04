«رجال يد الأهلي» يفوز على طلائع الجيش في نهائيات الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات الدوري.





وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدّم خلالها الأهلي عرضًا قويًا، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 34-33.



