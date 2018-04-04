نبيه: المنتخب يرفض الحديث عن أزمة «السعيد» مع الأهلي .. ويؤكد: اللاعب مهم لنا .. فيديو

رفض أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الحديث عن أزمة تجميد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ناديه مؤكدا أن هذا الأمر سابق لأوانه.



وأضاف نبيه في تصريحات فضائية ببرنامج "المدرج" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد :"لا أريد أن أسبق الأحداث، والأحداث المسبقة ليس لنا تعليق عليها".



وتابع "نرفض الحكم على الأمور بشكل سطحي، وننتظر كيف تسير في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السعيد لاعب مهم في الأهلي ومنتخب مصر".