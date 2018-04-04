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أخبار البلد

المستشارة الألمانية تهنئ الرئيس السيسي علي انتخابه لفترة رئاسية ثانية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:52 م
أنجيلا ميركل والرئيس
أنجيلا ميركل والرئيس السيسي
برلين أ ش أ
أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ببرقية تهنئة اليوم "الأربعاء" إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقال بيان للحكومة الألمانية أن ميركل أكدت، في برقيتها، أن الرئيس السيسي تخطى كثيرا من التحديات في فترة حكمه الأولى من مكافحة الإرهاب لعملية التحول الاقتصادى وخطط التعاون مع برنامج صندوق النقد الدولى.

وجددت ميركل دعم ألمانيا لمصر في كل خطواتها للتنمية والاستقرار، انطلاقا من عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.. معربة عن خالص تمنياتها للرئيس السيسي بالتوفيق فى مهامه المقبلة خلال فترة حكمه الثانية.

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