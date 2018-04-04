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أخبار العالم

اليمن يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم من الهجوم الحوثي على ناقلة نفط سعودية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:04 م
ناقلة نفط
ناقلة نفط
عدن أ ش أ
دعت الرئاسة اليمنية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، من الهجوم الإيراني الحوثي على ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لوقف تهديد الملاحة الدولية هو عودة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية.

وقال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن هذا الحادث يؤكد استمرار تهديد انقلاب الحوثي لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية"، مضيفا أن استهداف الناقلة يكشف عن الوجه الإرهابي لميليشيا الحوثي التي تسعى للقرصنة والاعتداء المتكرر على الملاحة الدولية، وهو ما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حازما.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي الكي، قد أعلن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

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