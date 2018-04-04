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أخبار العالم

دبلوماسي روسي: العلاقات مع تركيا لا تؤثر على علاقتنا بقبرص

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:58 م
روسيا وتركيا
روسيا وتركيا
نيقوسيا أ ش أ
قال السفير الروسي لدى نيقوسيا ستانيسلاف أوسادشي اليوم "الأربعاء" إن روسيا تمر حاليا بعلاقات جيدة مع تركيا، لكن هذا لا يؤثر على علاقات موسكو مع قبرص ومواقفها بشأن المشكلة القبرصية.

ونقلت وكالة أنباء قبرص عن أوسادشي قوله إنه من المقرر مناقشة المشكلة القبرصية بين رئيسي روسيا وتركيا خلال زيارة بوتين لتركيا، ولا داعي للقلق بشأن الاتفاق على بيع صواريخ روسية من طراز إس-400 إلى تركيا وإطلاق محطة الطاقة النووية في أكويو.

وقال "إننا ندخل مرحلة العلاقات السلسة، بعد أن مررنا بعلاقات سيئة نوعًا ما"، مضيفًا أن "علاقاتنا الآن تدخل مرحلة المصالح المشتركة، خاصة في القطاع المالي".

وأضاف أنه تم إبلاغ الحكومة القبرصية عن سلامة إقامة المحطة النووية من قبل وفد من الشركة التي قامت ببناء المصنع، مشيرا إلى أن الوفد التقى قبل بضعة أشهر في نيقوسيا بممثلي وزارة الطاقة ورئيس مجلس النواب.

وأشار إلى أن التعاون بين روسيا وتركيا لن يؤثر على علاقات روسيا مع قبرص، "لأننا ذكرنا مرات عديدة، أننا ندعم قبرص، والآن وفدنا في تركيا يناقش العلاقات مع قبرص".

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