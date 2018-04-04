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أخبار العالم

السعودية تعلن موعد افتتاح أول دار عرض سينمائي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:04 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شريف سيد
أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية عن موعد افتتاح أول دور عرض سينمائي بالمملكة، عقب الاتفاق الذي وقعته مع شركة "ايه إم سي" الأمريكية المتخصصة في إدارة دور العرض السينمائية.

وقالت الوزارة على هامش توقيع الاتقاق إنه تقرر افتتاح أول دار للعرض السينمائي في العاصمة الرياض في الـ18 من ابريل الجاري، الذي من المقرر أن تديره شركة "ايه إم سي" الأمريكية.

كانت وزارة الثقافة والإعلام، أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، عن السماح لدور العرض السينمائي التجارية بالعمل في المملكة ابتداءً من عام 2018، لأول مرة منذ أكثر من 35 عامًا.

من جانبها أعلنت هيئة الترفيه السعودية افتتاح 350 دار عرض سينمائية بالمملكة بحلول عام 2030.

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